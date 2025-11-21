No app Apple Maps , você pode comprar bilhetes de transporte em um ou mais cartões Navigo desmaterializados, diretamente do seu iPhone ou Apple Watch.

Como fazer:

Selecione seu cartão Navigo desmaterializado

Abra o menu de contexto (...)

Escolha Compre ingressos

Selecione o ingresso desejado. ATENÇÃO: O pagamento só pode ser feito com o Apple Pay.

Veja a lista de ingressos disponíveis para compra no aplicativo Wallet.

Veja seus ingressos carregados no app Wallet

No aplicativo Maps, você pode visualizar todos os tickets carregados no seu cartão Navigo desmaterializado no seu iPhone ou Apple Watch.

Eles são exibidos no mapa visual e clicando à direita no banner de Ingressos caso haja vários ingressos. A partir desta tela, você também pode:

Clique em Resgatar para renovar um ingresso oferecido para compra pelo aplicativo Cards

para renovar um ingresso oferecido para compra pelo aplicativo Cards Para outros ingressos (por exemplo, Navigo Week ou passe Navigo Month), você deve usar o aplicativo Île-de-France Mobilités

Por favor, note

Nenhum recibo de compra automático é enviado para compras feitas pelo aplicativo Wallet no seu iPhone.

Para receber a prova automaticamente, faça a compra em um dos aplicativos que oferecem a compra de ingressos.

1 cartão Navigo no iPhone = 1 viajante

É possível, a partir do aplicativo Cartes ou Île-de-France Mobilités, criar diferentes cartões virtuais para armazenar os bilhetes de outros passageiros.

Aqui estão os passos a seguir da aplicação da Île-de-France Mobilités: