Em qual passe posso carregar meu passe Amethyst?
Os passes Amethyst estão disponíveis em um passe personalizado Navigo.
Você deve primeiro estar em posse de um passe Navigo. Se você não tiver um, pode conseguir um de graça:
- seja imediatamente em uma agência de vendas RATP ou SNCF Transilien, balcão ou balcão multiserviço (apresentando comprovante de identidade e endereço comprovante);
- ou, no máximo 3 semanas, solicitando na seção "Eu gerencio meu cartão" gerenciada pela Comutitres S.A.S, ou devolvendo à agência Navigo o formulário de inscrição disponível nas bilheterias das estações RATP e Transilien SNCF
- ou entrando em contato com a agência Navigo:
AGÊNCIA NAVIGO
TSA 84452
77213 AVON CEDEX
Seu Departamento então examinará sua solicitação antes de enviar seus direitos ao pacote Amethyst, caso você atenda às condições de alocação. Assim, você poderá carregar seu passe no seu cartão Navigo:
- do seu celularvia aplicativo móvel Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais
- em todos os guichês de bilhetes e máquinas de venda automática nas estações da RATP ou SNCF
- conectando-se aos serviços online Navigo "Eu gerencio meu cartão online", desde que você tenha previamente equipado um leitor Navigo de recarga (em promoção nas estações)