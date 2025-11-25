Os passes Amethyst estão disponíveis em um passe personalizado Navigo.

Você deve primeiro estar em posse de um passe Navigo. Se você não tiver um, pode conseguir um de graça:

seja imediatamente em uma agência de vendas RATP ou SNCF Transilien, balcão ou balcão multiserviço (apresentando comprovante de identidade e endereço comprovante);

ou, no máximo 3 semanas, solicitando na seção "Eu gerencio meu cartão" gerenciada pela Comutitres S.A.S, ou devolvendo à agência Navigo o formulário de inscrição disponível nas bilheterias das estações RATP e Transilien SNCF

ou entrando em contato com a agência Navigo:

AGÊNCIA NAVIGO

TSA 84452

77213 AVON CEDEX

Seu Departamento então examinará sua solicitação antes de enviar seus direitos ao pacote Amethyst, caso você atenda às condições de alocação. Assim, você poderá carregar seu passe no seu cartão Navigo:

do seu celular via aplicativo móvel Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais

via aplicativo móvel Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais em todos os guichês de bilhetes e máquinas de venda automática nas estações da RATP ou SNCF

conectando-se aos serviços online Navigo "Eu gerencio meu cartão online", desde que você tenha previamente equipado um leitor Navigo de recarga (em promoção nas estações)

Saiba mais sobre o pacote Amethyst