A versão do Android 11 que começou a ser implantada nos celulares Pixel tem um bug que não permite mais validar seus tickets no seu celular na rede de Île-de-France.

Esse bug é conhecido pelo Google. Uma solução é parar e reiniciar o celular para recuperar o uso dos bilhetes de transporte.

Se ainda não funcionar, enquanto espera essa correção, você sempre pode usar seu celular para recarregar um passe Navigo.

Se você tiver bilhetes t+, eles não serão perdidos.