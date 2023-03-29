Você tem um passe anual Navigo ou imagine um R que paga em dinheiro e quer pagar por débito direto?

Para a Navigo Annual , essa mudança no método de pagamento é possível tanto ao renovar o pagamento em dinheiro do passe quanto ao retomar o passe após uma suspensão. Para isso, vá até a agência de vendas das seguradoras, em alguns balcões da RATP ou no balcão de serviços da Navigo SNCF com seus dados bancários. Essa ação não é possível para o passe anual de preços para idosos da Navigo porque o pagamento é feito apenas por débito direto.

, essa mudança no método de pagamento é possível tanto ao renovar o pagamento em dinheiro do passe quanto ao retomar o passe após uma suspensão. Para isso, vá até a agência de vendas das seguradoras, em alguns balcões da RATP ou no balcão de serviços da Navigo SNCF com seus dados bancários. Essa ação não é possível para o passe anual de preços para idosos da Navigo porque o pagamento é feito apenas por débito direto. Para imaginar R, é possível mudar para pagamento por débito direto somente ao renovar o pacote.

Você será obrigado a cumprir um mandato SEPA.