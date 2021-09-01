SEPA (Área Única de Pagamento em Euro) é uma iniciativa da União Europeia que visa criar uma gama única de métodos de pagamento em euros.

Para transferência ou débito direto, dentro do mesmo país ou entre dois países na área SEPA, os identificadores bancários a serem usados são o BIC e o IBAN. O tempo máximo de resposta é de um dia. O mandato de débito direto da SEPA formaliza a autorização do credor para dirigir o devedor.

Nesse contexto, você não precisa comunicar nenhum documento ao seu banco. No entanto, seu banco continua sendo seu principal ponto de contato para todas as suas dúvidas sobre métodos de pagamento.

Quando você está em um débito direto SEPA, pode ver os seguintes dados aparecerem no seu mandato de débito direto:

Exibição da sua Referência Única de Mandato (UMR) correspondente à referência do seu cliente para débito direto

Exibição do identificador ICS (Identificador de Credor SEPA) Correspondente à referência única do Navigo Annuel dentro da zona SEPA