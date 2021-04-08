A transferência SEPA e o débito direto SEPA exigem o uso de dados bancários harmonizados no nível europeu: o BIC e o IBAN.

O BIC (Número de Identificador do Banco) é o identificador internacional do banco. Aparece no seu extrato bancário. Consiste em 8 a 11 caracteres.

O IBAN (International Bank Account Number) é o identificador da conta bancária. Aparece no seu extrato bancário. Na França, é composto por 27 caracteres começando com FR, seguidos por 2 caracteres e depois os 23 dígitos dos antigos dados bancários.