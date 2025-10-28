Você pode alterar suas informações bancárias diretamente do My Space > do My Navigo clicando em "Meus métodos de pagamento".

Clique em "adicionar um BIC /IBAN" e deixe-se guiar

Atribua esse método de pagamento ao seu plano/contrato atual ou aos pacotes/contratos que você financia

Você também pode fazer essa mudança indo até a agência de vendas da seguradora, o ponto de venda da RATP ou o balcão de atendimento da Navigo SNCF , ou fazer uma solicitação pelo correio.

BOM SABER

Para os passes Navigo Annual e Imagine R, se você realizar essa operação após o dia 15 do mês, a alteração só será válida quando o mês seguinte for debitado.

Para o contrato Navigo Liberté +, essa operação será considerada para o próximo débito direto.