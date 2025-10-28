Mudei minha conta bancária, como faço essa mudança?
Você pode alterar suas informações bancárias diretamente do My Space > do My Navigo clicando em "Meus métodos de pagamento".
- Clique em "adicionar um BIC /IBAN" e deixe-se guiar
- Atribua esse método de pagamento ao seu plano/contrato atual ou aos pacotes/contratos que você financia
Você também pode fazer essa mudança indo até a agência de vendas da seguradora, o ponto de venda da RATP ou o balcão de atendimento da Navigo SNCF , ou fazer uma solicitação pelo correio.
BOM SABER
Para os passes Navigo Annual e Imagine R, se você realizar essa operação após o dia 15 do mês, a alteração só será válida quando o mês seguinte for debitado.
Para o contrato Navigo Liberté +, essa operação será considerada para o próximo débito direto.