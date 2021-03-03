Como faço para adicionar um passe Navigo Day a outro passe?
Você tem a opção de adicionar um passe Navigo Day a um passe anual Navigo (excluindo todas as zonas), Mês ou Semanas 2-3, 3-4 e 4-5, Amethyst 1-2, 2-5, 3-5 ou 4-5 ou Mês da Solidariedade ou Semanas 2-3, 3-4 e 4-5 já carregados em um passe Navigo, um passe Navigo Day válido em zonas adicionais.
Essa ação é alcançável:
- em um ponto de venda ou em uma máquina SNCF RATP ou Transilien
- na agência de vendas das operadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF
- Via serviço de recarga telefônica. Para mais detalhes, acesse o FAQ do Serviço de Compra de Bilhetes de Transporte Telefônico, disponível aqui