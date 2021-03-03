Você tem a opção de adicionar um passe Navigo Day a um passe anual Navigo (excluindo todas as zonas), Mês ou Semanas 2-3, 3-4 e 4-5, Amethyst 1-2, 2-5, 3-5 ou 4-5 ou Mês da Solidariedade ou Semanas 2-3, 3-4 e 4-5 já carregados em um passe Navigo, um passe Navigo Day válido em zonas adicionais.



Essa ação é alcançável:

em um ponto de venda ou em uma máquina SNCF RATP ou Transilien

na agência de vendas das operadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF

Via serviço de recarga telefônica. Para mais detalhes, acesse o FAQ do Serviço de Compra de Bilhetes de Transporte Telefônico, disponível aqui