FAQ:
Dia Navigo
- O que é o passe Navigo Day? Quais são as taxas?
- Como faço para carregar meu passe Navigo Day?
- Em qual dispositivo posso carregar meu passe Navigo Day?
- Como faço para mudar as zonas do meu passe Navigo Day?
- Como faço para adicionar um passe Navigo Day a outro passe?
- Tenho direito a mudar de zoneamento no meu passe Navigo Day?
- O que devo fazer se perder o passe no qual carreguei um passe Navigo Day?
- O que é o passe Navigo Discovery?
- O que devo fazer se meu passe Navigo Découverte não funcionar mais?