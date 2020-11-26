Navigo Découverte é um passe declarativo sem contato, acompanhado de um cartão de papelão a ser personalizado pelo portador. É destinado a passageiros ocasionais, permitindo que você carregue vários bilhetes de transporte.

Para ser válido, o portador do passe deve escrever seu nome e sobrenome, colar a foto e fixar a aba autoadesiva no cartão de papelão (Cartão de Transporte Nominativo).

Essas duas cartas são estritamente pessoais, não transferíveis e inseparáveis. Eles devem sempre ser usados e apresentados juntos.