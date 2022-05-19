O passe Navigo Day pode ser carregado em um passe:

em um ponto de venda ou em uma máquina SNCF RATP ou Transilien

em concessionárias autorizadas

graças ao seu telefone Android NFC baixando o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, helloRATP, SNCF Connect ou do seu telefone iOS a partir do iPhone 7 com iOS 13 ou superior ou iOS 14 para iPhone XR. Para mais informações, você pode consultar a mídia compatível na seção de perguntas frequentes https://faq-mes-deplacements.iledefrance-mobilites.fr/ "Quais placas podem ser recarregadas com um telefone NFC?"

Via o serviço de compra de ingressos por telefone

O passe Navigo Day também pode ser comprado e armazenado no seu telefone Android NFC, graças aos aplicativos móveis Île-de-France Mobilités, BonjourRATP ou SNCF Connect, ou do seu telefone iOS do iPhone 7 com iOS 13 ou superior ou iOS 14 para o iPhone XR. Para mais informações, veja a pergunta "Qual é o serviço para comprar ingressos por telefone e como eu consigo isso?"