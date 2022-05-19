Como faço para carregar meu passe Navigo Day?

Atualizado em 19 maio 2022

O passe Navigo Day pode ser carregado em um passe:

O passe Navigo Day também pode ser comprado e armazenado no seu telefone Android NFC, graças aos aplicativos móveis Île-de-France Mobilités, BonjourRATP ou SNCF Connect, ou do seu telefone iOS do iPhone 7 com iOS 13 ou superior ou iOS 14 para o iPhone XR. Para mais informações, veja a pergunta "Qual é o serviço para comprar ingressos por telefone e como eu consigo isso?"