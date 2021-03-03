Você tem a opção de mudar de zona desde que o novo pacote inclua todas as zonas compradas no pacote original. Você terá que pagar a diferença de preço entre os dois pacotes.



Essa ação é alcançável:

em um ponto de venda ou em uma máquina SNCF RATP ou Transilien

na agência de vendas das transportadoras, em alguns contadores da RATP ou no Desk. de Serviços Navigo SNCF

A troca de zona é possível desde o momento da compra até o término da validade do passe no passe Navigo.

Por outro lado, alterar as zonas de um passe diário Navigo não é possível pelos aplicativos móveis e só pode ser processado no contexto de reembolso do passe existente e compra de um novo passe.

Para mais detalhes, acesse o FAQ do Serviço de Compra de Bilhetes de Transporte Telefônico, disponível aqui