Como faço para mudar as zonas do meu passe Navigo Day?

Atualizado em 03 março 2021

Você tem a opção de mudar de zona desde que o novo pacote inclua todas as zonas compradas no pacote original. Você terá que pagar a diferença de preço entre os dois pacotes.

Essa ação é alcançável:

A troca de zona é possível desde o momento da compra até o término da validade do passe no passe Navigo.

Por outro lado, alterar as zonas de um passe diário Navigo não é possível pelos aplicativos móveis e só pode ser processado no contexto de reembolso do passe existente e compra de um novo passe.
Para mais detalhes, acesse o FAQ do Serviço de Compra de Bilhetes de Transporte Telefônico, disponível aqui 