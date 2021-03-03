O que devo fazer se perder o passe no qual carreguei um passe Navigo Day?
Aqui estão os passos para reportar a perda ou roubo do seu passe, dependendo do meio em que seu passe Navigo Day está carregado:
- Declarando perda ou roubo do seu passe Navigo
- Declarando a perda ou roubo do seu passe anual Navigo
- Declarar a perda ou roubo do seu Navigo imagine R pass
- Navigo Découverte ou Navigo Easy: se você possui um passe Navigo Découverte ou Navigo Easy, em caso de perda ou roubo, deve comprá-lo novamente, assim como o passe. Veja GTCS.
Em caso de perda/roubo, o passe Navigo Day não pode ser substituído, o cliente deve comprar um novo.