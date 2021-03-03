O que devo fazer se perder o passe no qual carreguei um passe Navigo Day?

Atualizado em 03 março 2021

Aqui estão os passos para reportar a perda ou roubo do seu passe, dependendo do meio em que seu passe Navigo Day está carregado:

Em caso de perda/roubo, o passe Navigo Day não pode ser substituído, o cliente deve comprar um novo.

 