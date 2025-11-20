Com seu contrato Navigo Liberté +, você se beneficia de muitas vantagens!

Pague conforme o uso

Você só paga pelas viagens feitas (consumo real).

Um perímetro geográfico se estendia a toda a Île-de-France:

O Navigo Liberté + pode ser utilizado na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, e permite que você viaje em:

Linhas de metrô na Île-de-France com tarifa específica para viagens de/para a estação do aeroporto de Orly.

com de/para a estação do aeroporto de Orly. Linhas RER/Trem em Île-de-France , com tarifa específica para viagens de/para as estações TGV do Aeroporto Charles de Gaulle 1 e do Aeroporto Charles de Gaulle 2;

, com de/para as estações TGV do Aeroporto Charles de Gaulle 1 e do Aeroporto Charles de Gaulle 2; Todas as linhas de ônibus sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;

um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável; Linhas RoissyBus com tarifa específica para aeroportos;

com tarifa específica para aeroportos; As linhas de bonde e Tzen;

O funicular de Montmartre.

Simplicidade :

Evite filas nos pontos de venda e nas máquinas de venda antes de viajar.

O único passo a dar é contratar um Navigo Liberté + no formulário de aplicação Île-de-France Mobilités. Assim, você não precisa mais antecipar suas jornadas.

Um ótimo preço e conexões gratuitas:

Você se beneficia de tarifas reduzidas:

€1,99 para viagens de metrô, trem, RER e bonde expresso

e bonde expresso €1,60 para viagens de ônibus e bonde.

Mais detalhes sobre tarifas do Navigo Liberté+ por telefone.

Você se beneficia das seguintes conexões gratuitas:

Transferência entre o RER / metrô / bonde expresso (sem saída): por 2 horas

Transferência entre ônibus / bonde / Tzen (excluindo ida e volta e interrupção da viagem): por 1h30

Para mais informações sobre conexões, você pode consultar as regras de conexão para estar ciente do Navigo Liberté +

O valor das suas viagens é limitado ao preço do Navigo Day (excluindo viagens ao aeroporto e RoissyBus).