Quais são as vantagens do contrato Navigo Liberté + em um telefone?
Com seu contrato Navigo Liberté +, você se beneficia de muitas vantagens!
Pague conforme o uso
Você só paga pelas viagens feitas (consumo real).
Um perímetro geográfico se estendia a toda a Île-de-France:
O Navigo Liberté + pode ser utilizado na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, e permite que você viaje em:
- Linhas de metrô na Île-de-France com tarifa específica para viagens de/para a estação do aeroporto de Orly.
- Linhas RER/Trem em Île-de-France, com tarifa específica para viagens de/para as estações TGV do Aeroporto Charles de Gaulle 1 e do Aeroporto Charles de Gaulle 2;
- Todas as linhas de ônibus sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;
- Linhas RoissyBus com tarifa específica para aeroportos;
- As linhas de bonde e Tzen;
- O funicular de Montmartre.
Simplicidade :
Evite filas nos pontos de venda e nas máquinas de venda antes de viajar.
O único passo a dar é contratar um Navigo Liberté + no formulário de aplicação Île-de-France Mobilités. Assim, você não precisa mais antecipar suas jornadas.
Um ótimo preço e conexões gratuitas:
Você se beneficia de tarifas reduzidas:
- €1,99 para viagens de metrô, trem, RER e bonde expresso
- €1,60 para viagens de ônibus e bonde.
Mais detalhes sobre tarifas do Navigo Liberté+ por telefone.
Você se beneficia das seguintes conexões gratuitas:
- Transferência entre o RER / metrô / bonde expresso (sem saída): por 2 horas
- Transferência entre ônibus / bonde / Tzen (excluindo ida e volta e interrupção da viagem): por 1h30
Para mais informações sobre conexões, você pode consultar as regras de conexão para estar ciente do Navigo Liberté +
O valor das suas viagens é limitado ao preço do Navigo Day (excluindo viagens ao aeroporto e RoissyBus).