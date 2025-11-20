Como fazer um contrato Navigo Liberté + em um telefone?
A assinatura do contrato Navigo Liberté + em um telefone só é possível pelo aplicativo Île-de-France Mobilités. Você então viaja validando com seu celular Android*, seu iPhone (iOS 17.5 e superior) ou com seu Apple Watch (WatchOS 10.5 e superiores).
Os passos de assinatura
Você deve preencher o formulário de assinatura na inscrição. Para isso, pegue um extrato bancário (RIB) da conta a ser debitada e deixe-se guiar.
Depois de preencher o formulário, assine eletronicamente seu mandato e o contrato.
O contrato Navigo Liberté + será carregado no seu celular e poderá ser usado a partir da data escolhida.
Note que é possível interromper e retomar sua assinatura posteriormente
Condições de assinatura
Para aproveitar um contrato Navigo Liberté + no seu celular, você deve:
- Você cria uma conta IDFM Connect.
- Seja um carteiro/pagador
- Tenha mais de 16 anos.
- Tenha um celular Android compatível ( veja a lista de celulares Android compatíveis), um iPhone (iOS 17.5 e superior) ou um Apple Watch (WatchOS 10.5 e superior).
CUIDADO
- A assinatura de um contrato Navigo Liberté + só está disponível sob condições do preço cheio por enquanto. Nenhuma das tarifas reduzidas é aplicável ao Navigo Liberté + no telefone.
- Se você já tem um passe Navigo Month Week no seu celular, terá que escolher a data de validade do seu contrato Navigo Liberté + após a data de validade do seu passe Navigo Month Week.