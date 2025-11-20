A assinatura do contrato Navigo Liberté + em um telefone só é possível pelo aplicativo Île-de-France Mobilités. Você então viaja validando com seu celular Android*, seu iPhone (iOS 17.5 e superior) ou com seu Apple Watch (WatchOS 10.5 e superiores).

Os passos de assinatura

Você deve preencher o formulário de assinatura na inscrição. Para isso, pegue um extrato bancário (RIB) da conta a ser debitada e deixe-se guiar.

Depois de preencher o formulário, assine eletronicamente seu mandato e o contrato.

O contrato Navigo Liberté + será carregado no seu celular e poderá ser usado a partir da data escolhida.

Note que é possível interromper e retomar sua assinatura posteriormente