Se você é o titular do contrato, seu Navigo Liberté + fatura está disponível online todo mês. Para fazer isso:

Acesse Meu > Meu Navegador Selecione a entrada Navigo Liberté + Ativa. No final da página, no bloco de Débito Direto, clique em Ver meu histórico de faturamento. Baixe a fatura de sua escolha.

Detalhes da fatura

Sua fatura é emitida mensalmente (não antes do dia 5 do mês) e corresponde ao período do mês anterior durante o qual você fez viagens.

Se você não fez nenhuma viagem com seu passe, e não houve taxas ou créditos, sua fatura será nula e não aparecerá na lista de faturas.

Você pode visualizar e acessar suas contas dos últimos 24 meses pelo My Space > pelo My Navigo.

Baixando faturas

Você tem a opção de baixar suas faturas em formato PDF a qualquer momento, para salvá-las ou imprimi-las.

Por favor, note:

As faturas só estão disponíveis no espaço pessoal do titular . Se o pagador do contrato for diferente do titular, este último deve entrar em contato com o titular para consultar as faturas.

Para um detentor menor ou adulto sob tutela ou curatela, o pagador pode solicitar o recebimento da fatura por e-mail entrando em contato com a Agência Navigo pelo 09.69.39.22.22 (chamada sem sobretaxa), de segunda a sexta-feira das 8h às 20h, e sábado das 9h às 20h.

