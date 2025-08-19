Como posso visualizar e entender minha fatura?
Se você é o titular do contrato, seu Navigo Liberté + fatura está disponível online todo mês. Para fazer isso:
- Acesse Meu > Meu Navegador
- Selecione a entrada Navigo Liberté + Ativa.
- No final da página, no bloco de Débito Direto, clique em Ver meu histórico de faturamento.
- Baixe a fatura de sua escolha.
Detalhes da fatura
Sua fatura é emitida mensalmente (não antes do dia 5 do mês) e corresponde ao período do mês anterior durante o qual você fez viagens.
Se você não fez nenhuma viagem com seu passe, e não houve taxas ou créditos, sua fatura será nula e não aparecerá na lista de faturas.
Você pode visualizar e acessar suas contas dos últimos 24 meses pelo My Space > pelo My Navigo.
Baixando faturas
Você tem a opção de baixar suas faturas em formato PDF a qualquer momento, para salvá-las ou imprimi-las.
Por favor, note:
- As faturas só estão disponíveis no espaço pessoal do titular . Se o pagador do contrato for diferente do titular, este último deve entrar em contato com o titular para consultar as faturas.
- Para um detentor menor ou adulto sob tutela ou curatela, o pagador pode solicitar o recebimento da fatura por e-mail entrando em contato com a Agência Navigo pelo 09.69.39.22.22 (chamada sem sobretaxa), de segunda a sexta-feira das 8h às 20h, e sábado das 9h às 20h.