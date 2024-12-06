Você pode reportar a perda ou roubo do seu passe Navigo de diferentes formas:

Online, do seu espaço pessoal : Faça login no My Room > My Navigo, clique em "Relatar perda/roubo do meu cartão" e siga as instruções. Uma vez feita a declaração, seu antigo passe Navigo será definitivamente desativado. Você receberá seu novo passe em no máximo 10 dias (excluindo fins de semana e feriados). Ele já estará carregado com seu Navigo Liberté + contrato. Na agência de vendas das operadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF. Por telefone, entrando em contato com a Agência Navigo pelo 09.69.39.22.22 (chamada sem cobrança).

Custos de substituição

Seu passe Navigo será substituído em caso de perda ou roubo contra o pagamento de um valor único de €15 incluindo impostos.

Se você se inscrever online ou por telefone, essa taxa será descontada da sua próxima conta.

Se você se candidatar na agência de vendas de uma seguradora, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da SNCF da Navigo, as taxas devem ser pagas imediatamente.

Bom saber

Em caso de perda ou roubo do seu passe, os contratos e pacotes , assim como seus descontos , serão complementados no seu novo passe Navigo, com exceção do passe Navigo Day . O segundo não pode ser substituído. Você precisará comprar um novo passe Navigo Day para dirigir.

em vigor. Se vários contratos ou pacotes forem carregados no seu passe, a declaração de perda ou roubo pode ser feita online, mas a substituição do passe e o recarregamento dos bilhetes de transporte devem ser feitos na agência de vendas das transportadoras, em alguns balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF.

Cuidado

Todas as viagens feitas com seu contrato Navigo Liberté + antes do registro da declaração de perda serão faturadas e devem ser pagas.