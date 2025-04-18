Do seu espaço pessoal, se você for o titular do contrato, tem a possibilidade deacompanhar suas viagens feitas durante o mês atual (sem identificação precisa do local(*)).

Na página inicial do My Space > My Navigo, clique no Navigo Liberté + insert e depois no rastreador de consumo.



Visualização das suas rotas

Você pode ver todas as suas jornadas do 6º dia (calendário) deste mês até o 5º dia (calendário) do mês seguinte.



Monitoramento do consumo

O monitoramento do seu consumo, avaliado no momento "t", corresponde aos detalhes das viagens envolvidas:

Data e hora da viagem

da viagem Tipo de viagem (*): RER/Metrô/Trem, Ônibus/Bonde/Noctilien, RER/Metrô/Trem e Ônibus/Bonde/Noctilien em conexão, Roissybus, ônibus/Noctilien de longa distância. Veja mais detalhes

Preço unitário (incluindo IVA) da viagem e valor total das viagens. O valor total do monitoramento do consumo leva em conta a aplicação de quaisquer limites diários.

IMPORTANTE: