Como posso acompanhar e entender meu consumo?
Do seu espaço pessoal, se você for o titular do contrato, tem a possibilidade deacompanhar suas viagens feitas durante o mês atual (sem identificação precisa do local(*)).
Na página inicial do My Space > My Navigo, clique no Navigo Liberté + insert e depois no rastreador de consumo.
Visualização das suas rotas
Você pode ver todas as suas jornadas do 6º dia (calendário) deste mês até o 5º dia (calendário) do mês seguinte.
Monitoramento do consumo
O monitoramento do seu consumo, avaliado no momento "t", corresponde aos detalhes das viagens envolvidas:
- Data e hora da viagem
- Tipo de viagem (*): RER/Metrô/Trem, Ônibus/Bonde/Noctilien, RER/Metrô/Trem e Ônibus/Bonde/Noctilien em conexão, Roissybus, ônibus/Noctilien de longa distância. Veja mais detalhes
- Preço unitário (incluindo IVA) da viagem e valor total das viagens. O valor total do monitoramento do consumo leva em conta a aplicação de quaisquer limites diários.
IMPORTANTE:
- Por favor, note que o monitoramento de consumo é realizado apenas para fins informativos de ticket, com base nos dados disponíveis em nosso sistema na data da consulta. As viagens finais são aquelas detalhadas na nota fiscal correspondente.
- Para qualquer solicitação sobre suas jornadas, convidamos você a esperar até que sua fatura esteja disponível.
- O monitoramento de consumo não leva em conta custos (taxas de inscrição no momento da assinatura, serviço pós-venda) nem quaisquer créditos.