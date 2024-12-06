Eu sou pagador, como funciona o débito direto?
O contrato Navigo Liberté + está sujeito apenas a débito direto.
Débito Direto Mensal
O pagador é debitado todo mês pelo valor correspondente às viagens feitas pelo titular do cartão, se diferente, durante o mês anterior (com a aplicação de quaisquer deduções, taxas e reembolsos).
Período de retirada
O débito direto é feito entre os dias 10 e 20 do mês para a fatura correspondente ao mês anterior. O pagador será informado previamente por e-mail sobre o valor debitado.
Se o valor da fatura for zero (por exemplo, se o titular do cartão não fez nenhuma viagem no mês anterior), nenhuma notificação de débito direto será enviada.
Acesso à história da coleção
O pagador pode consultar o histórico de débito direto fazendo login no My Space > My Navigo e seguindo estes passos:
- Clique em "Meu Navigo Liberté + contrato".
- Selecione "Ver meu histórico de pagamentos".
O débito direto do mês anterior pode ser consultado entre os dias 10 e 20 do mês seguinte.
Detalhes do Débito Direto
No histórico, o pagador poderá ver as seguintes informações dos últimos 24 meses :
- Data da coleta
- Valor deduzido (incluindo IVA)
- Status do espécime (em breve, debitado, não coletado)