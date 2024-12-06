O contrato Navigo Liberté + está sujeito apenas a débito direto.

Débito Direto Mensal

O pagador é debitado todo mês pelo valor correspondente às viagens feitas pelo titular do cartão, se diferente, durante o mês anterior (com a aplicação de quaisquer deduções, taxas e reembolsos).

Período de retirada

O débito direto é feito entre os dias 10 e 20 do mês para a fatura correspondente ao mês anterior. O pagador será informado previamente por e-mail sobre o valor debitado.

Se o valor da fatura for zero (por exemplo, se o titular do cartão não fez nenhuma viagem no mês anterior), nenhuma notificação de débito direto será enviada.

Acesso à história da coleção

O pagador pode consultar o histórico de débito direto fazendo login no My Space > My Navigo e seguindo estes passos:

Clique em "Meu Navigo Liberté + contrato". Selecione "Ver meu histórico de pagamentos".

O débito direto do mês anterior pode ser consultado entre os dias 10 e 20 do mês seguinte.

Detalhes do Débito Direto

No histórico, o pagador poderá ver as seguintes informações dos últimos 24 meses :