Seu passe Navigo pode acomodar vários bilhetes de transporte conforme sua escolha, somente se estiverem em todas as zonas. Além do seu contrato Navigo Liberté +, você pode assinar os seguintes passes all-zone:

Dia Navigo

Mês e Semana do Navigo

Semana ou mês da Solidariedade Navigo

Free Navigo

Ametista

CUIDADO:

Você deve cancelar seu contrato Navigo Liberté + ou adquirir um novo passe Navigo para carregar um ingresso fora de todas as zonas.

Você não pode carregar os passes Navigo Imagine R e Navigo Annual no seu passe Navigo.

