Posso adicionar outros passes ao meu passe Navigo?
Seu passe Navigo pode acomodar vários bilhetes de transporte conforme sua escolha, somente se estiverem em todas as zonas. Além do seu contrato Navigo Liberté +, você pode assinar os seguintes passes all-zone:
- Dia Navigo
- Mês e Semana do Navigo
- Semana ou mês da Solidariedade Navigo
- Free Navigo
- Ametista
CUIDADO:
Você deve cancelar seu contrato Navigo Liberté + ou adquirir um novo passe Navigo para carregar um ingresso fora de todas as zonas.
Você não pode carregar os passes Navigo Imagine R e Navigo Annual no seu passe Navigo.