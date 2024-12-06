Posso obter um Navigo Liberté + certificado no passe?
Como parte do seu contrato Navigo Liberté +, nenhum certificado é emitido.
Por outro lado, o titular pode consultar e baixar sua fatura de seu espaço pessoal. Os elementos de faturamento são detalhados na seção "Como posso visualizar e entender minha fatura?". O titular e o pagador também têm a opção de nos contatar para obter uma cópia do contrato Navigo Liberté +. Para isso, eles podem solicitar:
- online, via My Space > My Navigo ou usando o formulário de contato
- na agência de vendas das operadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF
- por telefone, contatando a Agência Navigo em 09.69.39.22.22 (chamada sem sobretaxa)