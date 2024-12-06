Como parte do seu contrato Navigo Liberté +, nenhum certificado é emitido.

Por outro lado, o titular pode consultar e baixar sua fatura de seu espaço pessoal. Os elementos de faturamento são detalhados na seção "Como posso visualizar e entender minha fatura?". O titular e o pagador também têm a opção de nos contatar para obter uma cópia do contrato Navigo Liberté +. Para isso, eles podem solicitar: