O Transportador Liberté + Titular do Contrato pode se beneficiar de uma tarifa reduzida se atender a um dos seguintes critérios:

Criança com menos de 10 anos

Família numerosa

Barra azul única da ONAC

Cartão de Deficiência - Cegueira - Necessidade de apoio Ou cartão de deficiência com a menção "Cegueira" ou Cartão de Inclusão de Mobilidade (CMI) com a menção "cegueira" ou "necessidade de apoio - cegueira"

Solidariedade 50% ou Solidariedade 75%

Documentos de apoio a serem fornecidos

O titular deve então fornecer um documento de apoio de acordo com a lista de documentos de apoio:

Seja pela Internet , fazendo login no My Space > My Navigo

, fazendo login no My Space > My Navigo Seja na agência de vendas das operadoras, em certos balcões da RATP ou nos balcões de serviços da Navigo SNCF

Condições de validade

A Taxa Reduzida se aplica após a validação do documento de apoio no momento da assinatura ou no mês seguinte se você passar de Preço Integral para Tarifa Reduzida.

O término da validade da Taxa Reduzida se aplica ao final do mês de validade do documento de apoio ou ao final do mês de 10º aniversário para crianças menores de 10 anos.

Se o titular renovar seu documento de apoio, a Taxa Reduzida será estendida.

Cuidado

A rescisão da Tarifa Reduzida resulta na aplicação automática da Tarifa Integral.