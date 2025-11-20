Com seu contrato Navigo Liberté +, você se beneficia de várias vantagens:

Pague conforme o uso

Você só paga pelas viagens que faz (consumo real).

O escopo geográfico se estendia a toda a região da Île-de-France

O Navigo Liberté + permite que você viaje em toda a rede de transporte público gerenciada pela Île-de-France Mobilités, incluindo:

Linhas de metrô na Île-de-France , com tarifa específica para entrada/saída na estação L14 Orly. Veja a página de tarifas do Navigo Liberté+

, com tarifa específica para entrada/saída na estação L14 Orly. Veja a página de tarifas do Navigo Liberté+ Linhas RER/trem em Île-de-France , com tarifa específica para entrada/saída na estação RER B Aéroport-Charles de Gaulle 1 e Aéroport-Charles de Gaulle 2 (excluindo Orlyval).

, com tarifa específica para entrada/saída na estação RER B Aéroport-Charles de Gaulle 1 e Aéroport-Charles de Gaulle 2 (excluindo Orlyval). Linhas de ônibus , sob acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável.

, sob acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável. A linha RoissyBus , com tarifa específica para o aeroporto.

, com tarifa específica para o aeroporto. As linhas de bonde e Tzen .

. O funicular de Montmartre .

. O Cabo C1

Facilidade de uso

Evite filas nos pontos de venda e nas máquinas de venda automática.

A única coisa a fazer é fazer um contrato Navigo Liberté + em uma agência ou no site da Île-de-France Mobilités. Uma vez inscrito, você não precisa mais antecipar suas jornadas.

Um ótimo preço e conexões gratuitas

Preços :

€1,99 para viagem de metrô/trem/RER

€1,60 para uma viagem de ônibus/bonde

Veja os detalhes das taxas

Conexões livres sob certas condições :

Se você fizer uma viagem de ônibus/bonde/Noctilien antes ou depois de uma viagem de RER/Metrô, em até 1h30, apenas a viagem de RER/metrô será cobrada (excluindo bonde expresso). Se você pegar um ônibus em até 1h30 antes ou depois de um RER/trem, outro ônibus/bonde/Noctilien ou uma viagem de ônibus.

Exemplos :

Ônibus -> Metrô -> Ônibus :

Você pega um ônibus às 8h e depois o metrô às 8h20. Quando sair do metrô, pega outro ônibus às 8h45 -> Você pegou o ônibus antes e depois do metrô, então tem duas conexões gratuitas. Você só paga o preço de uma corrida. Viagem de ida e volta de ônibus :

Você pega o ônibus às 10h para fazer compras. Às 11:05, você pega um ônibus na mesma linha, na direção oposta -> Você fez uma viagem de ida e volta. Você paga por duas viagens. Metrô -> Bonde -> Metrô: Você pega o metrô às 16h30 para chegar a uma estação de bonde. Você entra no bonde às 16h45. Você pega um segundo metrô às 17h30 -> Você pega o bonde depois do metrô, então se beneficia de transferências gratuitas. Quando você valida no segundo metro, começa uma nova jornada. Então você paga por duas viagens.



O valor total das suas viagens é limitado ao preço do Navigo Jour, exceto para viagens na área do aeroporto, e do RoissyBus. Veja os detalhes das taxas

Tempo máximo permitido para uma única viagem