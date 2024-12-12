Como faço para mudar as zonas do meu passe Navigo Mês ou Semana?

Atualizado em 12 dezembro 2024

Você possui um passe Navigo Month ou Navigo Week e deseja viajar fora das zonas do seu passe.

  • Para uma necessidade única, você tem a opção de comprar um passe Navigo Day além do seu passe Mês ou Semana Navigo.

LEMBRETE:

Para o passe do mês Navigo, seu passe Navigo é deszonado nos fins de semana, feriados, durante os feriados curtos na zona C e de meados de julho a meados de agosto.

INFO

Mudar de zona só é possível se você desejar mudar para um passe com preço maior ou igual ao cobrado no seu passe Navigo.
Para mais detalhes sobre como comprar seu passe Navigo Week ou Month pelo seu aplicativo móvel, acesse o FAQ do Serviço de Compra de Bilhetes de Transporte Celular, disponível aqui.

Está disponível com tarifas inteiras ou reduzidas para beneficiários do desconto de transporte Solidarité. Ele não existe em um caderno.