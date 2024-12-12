Você possui um passe Navigo Month ou Navigo Week e deseja viajar fora das zonas do seu passe.

Para uma necessidade única, você tem a opção de comprar um passe Navigo Day além do seu passe Mês ou Semana Navigo.

LEMBRETE:

Para o passe do mês Navigo, seu passe Navigo é deszonado nos fins de semana, feriados, durante os feriados curtos na zona C e de meados de julho a meados de agosto.

Para uso normal, você tem a opção de mudar a zona do seu passe. Essa ação pode ser realizada na agência de vendas das operadoras, em determinados balcões da RATP ou no Desk-Desk de Serviços da Navigo SNCF.

A mudança de zona é possível assim que o passe for adquirido e: - até o dia 19 do mês de validade do passe do mês Navigo, - até a quinta-feira da semana de validade do passe da Semana Navigo.

INFO

Mudar de zona só é possível se você desejar mudar para um passe com preço maior ou igual ao cobrado no seu passe Navigo.

Para mais detalhes sobre como comprar seu passe Navigo Week ou Month pelo seu aplicativo móvel, acesse o FAQ do Serviço de Compra de Bilhetes de Transporte Celular, disponível aqui.

Está disponível com tarifas inteiras ou reduzidas para beneficiários do desconto de transporte Solidarité. Ele não existe em um caderno.