Os passes do mês e da semana Navigo podem ser carregados nos passes personalizados Navigo Découverte e Navigo:

em um ponto de venda ou em uma máquina SNCF RATP ou Transilien

em concessionárias autorizadas

em alguns caixas eletrônicos

graças ao seu telefone Android NFC, baixando o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, BonjourRATP ou SNCF Connect ou com seu telefone iOS baixando o aplicativo Île-de-France Mobilités. Para mais informações, você pode consultar as mídias compatíveis nas FAQ.

Os passes Navigo Month e Navigo Week podem ser comprados e armazenados no seu telefone Android NFC, usando os aplicativos móveis Île-de-France Mobilités, BonjourRATP e SNCF Connect, ou pelo seu telefone iOS a partir do iPhone 7 com iOS 13 ou superior ou iOS 14 para iPhone XR. Para mais informações, veja a pergunta "Qual é o serviço para comprar ingressos por telefone e como posso conseguir?".



Passes carregados pelo telefone pelo serviço de compra de ingressos são oferecidos apenas em "Todas as zonas".

Para mais detalhes sobre como comprar seu passe Navigo Week ou Month pelo seu aplicativo móvel, acesse o FAQ do Serviço de Compra de Bilhetes de Transporte Celular, disponível aqui.