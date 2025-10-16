O passe anual Navigo é emitido gratuitamente ao assinar o passe anual Navigo (excluindo as taxas de reserva):

online, a partir do seu Espaço Pessoal: o passe é então enviado para sua casa dentro de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) ou disponibilizado em uma agência de vendas de transportadoras, em certos balcões da RATP ou no Bilheteria de Serviços Navigo SNCF (3 dias úteis após o pedido, mediante apresentação de comprovante de identidade);

na agência de vendas das transportadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da SNCF da Navigo: o passe é então obtido imediatamente após a apresentação da prova de identidade.

