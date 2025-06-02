Você está enfrentando um problema de compatibilidade e/ou de convivência? Não entre em pânico! Nós damos a solução.

De modo geral

Se você encontrar algum problema durante a compra:

Certifique-se de que a mídia que você está usando é compatível com o ingresso ou plano que deseja comprar.

com o ingresso ou plano que deseja comprar. Use um novo dispositivo ou mídia para o segundo ticket.

para o segundo ticket. Use os ingressos já disponíveis antes de comprar um novo.

Dicas para facilitar sua viagem

Aqui estão nossas dicas para evitar problemas de compatibilidade durante as viagens.

1. Mantenha as passagens de aeroporto separadas

Para mais simplicidade, mantenha seu bilhete "Aeroportos da Região de Paris" em um passe Navigo Easy separado. Frequentemente entra em conflito com outros tickets: diz-se que não coexiste com esses outros tickets. O mesmo vale para o bilhete t+, que fica na saída.

2. Verifique a disponibilidade

Nem todos os ingressos estão disponíveis para compra e armazenamento em todos os canais e dispositivos. Certifique-se de que o ingresso que você deseja seja compatível com o dispositivo de sua escolha (celular, smartwatch, Navigo Easy) e com o canal de vendas (celular, máquina de venda automática).

Verifique a compatibilidade dos ingressos

3. Pacotes têm prioridade

Se você tiver tanto um ticket quanto um pacote no mesmo dispositivo, o pacote sempre será validado primeiro. Tenha cuidado se comprar um bilhete Metro-Trem-RER e um passe Paris Visite que só quer usar no dia seguinte.

● Esta regra se aplica a todos os planos sem data específica de inização.

● Um passe Navigo Day só é válido para a data escolhida.

● Um passe Paris Visite, uma vez carregado, é válido a partir da próxima validação.

Por outro lado, tudo está certo se você tiver um ingresso Metro-Train-RER e um passe Navigo Day no mesmo dispositivo, o bilhete Metro-Train-RER não será usado enquanto seu passe Navigo Day for válido.

4. 1 Passe = 1 Pessoa

Se você estiver viajando com outras pessoas, não pode compartilhar um passe ou um celular Android. Se você tem 2 ingressos no seu Navigo Easy Pass, validar seu passe duas vezes seguidas vai negar o acesso na segunda vez e só contará um bilhete.

Ao viajar com outros, cada um deve ter seu próprio passe.

