O que devo fazer se não recebi meu passe Navigo imagine R ou minha carta de renovação? Vou receber reembolso se comprar ingressos?
Você pode acompanhar o progresso da sua inscrição pelo seu Espaço Pessoal.
Antes do período de 21 dias
Espera-se um período máximo de 21 dias entre a data de recebimento do seu arquivo completo e a data de envio do passe Navigo imagine R para a primeira assinatura ou a data de envio da carta de recarga para renovação do pacote.
- Durante esse período, os bilhetes de transporte comprados enquanto aguardam o recebimento do passe Navigo imagine R ou o correio de renovação não são reembolsados.
Além de 21 dias
Além do prazo máximo de 21 dias a partir do recebimento do seu arquivo completo, você poderá declarar gratuitamente a não recepção do seu save imagine R:
- nas agências de vendas das companhias, nos pontos de venda da RATP, no guichê de bilhetes da Navigo SNCF Services (o passe é emitido imediatamente);
- online, do seu espaço pessoal "
My Navigo>> selecione o passe em questão>> na seção "Um problema com meu passe de transporte?" no final da página, clique em "Não recebido".
O passe será, de acordo com sua escolha, enviado pelo correio em até 7 dias úteis (excluindo atrasos postais); é disponibilizado imediatamente em uma agência de vendas de transportadoras, pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF mediante apresentação de prova de identidade.
Não será feito reembolso dos bilhetes de transporte comprados enquanto se espera pelo bilhete Imagine R caso a falha não seja atribuída à agência Imagine R.