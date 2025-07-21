Você pode acompanhar o progresso da sua inscrição pelo seu Espaço Pessoal.

Antes do período de 21 dias

Espera-se um período máximo de 21 dias entre a data de recebimento do seu arquivo completo e a data de envio do passe Navigo imagine R para a primeira assinatura ou a data de envio da carta de recarga para renovação do pacote.

Durante esse período, os bilhetes de transporte comprados enquanto aguardam o recebimento do passe Navigo imagine R ou o correio de renovação não são reembolsados.

Além de 21 dias

Além do prazo máximo de 21 dias a partir do recebimento do seu arquivo completo, você poderá declarar gratuitamente a não recepção do seu save imagine R:

Não será feito reembolso dos bilhetes de transporte comprados enquanto se espera pelo bilhete Imagine R caso a falha não seja atribuída à agência Imagine R.