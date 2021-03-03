Ao solicitar seu passe Navigo online, é anunciado um período máximo de 21 dias entre a data de recebimento do pedido pela Agência Navigo e a data de envio do passe Navigo ao portador (conforme comprovado pelo carimbo postal) para o recebimento do seu passe Navigo.



Se você comprar ingressos durante esse período, eles não serão reembolsados.

Se, no entanto, após esse período de 21 dias após o recebimento do seu arquivo válido, você não tiver recebido seu passe Navigo e for obrigado a comprar bilhetes de transporte, poderá ser reembolsado de acordo com os Termos e Condições vigentes.