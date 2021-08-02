Alguns municípios ou comunidades de municípios oferecem subsídios para a compra de uma bicicleta com assistência elétrica. Por isso, a Île-de-France Mobilités exige comprovante de recebimento ou recusa emitida pelos territórios que oferecem auxílio para a compra de e-bikes.

Por outro lado, os residentes de territórios que não oferecem assistência não precisarão apresentar prova.

É recomendável entrar em contato diretamente com a prefeitura ou com os serviços do Conselho Departamental do seu local de residência.

Acesse a plataforma: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr