FAQ:
Subsídio de compra para bicicletas com assistência elétrica (EABs)
- Onde posso enviar minha solicitação de auxílio para a compra de uma bicicleta elétrica?
- Onde posso fazer uma pergunta sobre meu subsídio para a compra de uma bicicleta elétrica?
- Quem pode obter auxílio para a compra de uma bicicleta elétrica?
- Onde posso obter informações sobre como obter o bônus?
- Onde posso comprar minha bicicleta?
- Como obter comprovante de recebimento ou recusa emitida pelos territórios?
- A ajuda para a compra de bicicletas ainda está disponível?
- A ajuda para a compra de bicicletas diz respeito a patinetes, skates, monos e kits de eletrificação para bicicletas?
- Quanto tempo leva para conseguir o reembolso?