Como faço para adicionar um beneficiário?
Sua situação permite que os outros membros da sua família se beneficiem da Solidariedade com Transporte.
- Os procedimentos são realizados no momento da primeira solicitação, ou depois que você já teve seu direito.
- Cada beneficiário deve possuir um passe Navigo. Solicite um passe Navigo.
- Os beneficiários devem constar nos documentos de apoio fornecidos.
- Você pode somar até 12 detentores de direitos.
- Verifique as regras de elegibilidade para membros da sua casa.
Na primeira inscrição
Quando você realiza seu procedimento online ou pelo correio
- Preencha as informações pessoais e o número do cartão Navigo dos beneficiários
Uma vez que seu direito seja validado, você precisará informar seus beneficiários sobre o direito deles.
- Eles também terão que cobrar o direito do passe Navigo para comprar os ingressos a um preço reduzido.
Direitos pendentes
Após a emissão e aceitação da sua solicitação, você sempre pode adicionar novos beneficiários:
- Online: faça login no seu espaço no site da Solidarité Transport, depois clique em "Adiciono um membro da minha família" e preencha os formulários.
- Por telefone: ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.
Documentos de apoio devem ser enviados pelo correio.