Sua situação permite que os outros membros da sua família se beneficiem da Solidariedade com Transporte.

Os procedimentos são realizados no momento da primeira solicitação, ou depois que você já teve seu direito.

Cada beneficiário deve possuir um passe Navigo. Solicite um passe Navigo.

Os beneficiários devem constar nos documentos de apoio fornecidos.

Você pode somar até 12 detentores de direitos.

Verifique as regras de elegibilidade para membros da sua casa.

Na primeira inscrição

Quando você realiza seu procedimento online ou pelo correio

Preencha as informações pessoais e o número do cartão Navigo dos beneficiários

Uma vez que seu direito seja validado, você precisará informar seus beneficiários sobre o direito deles.

Eles também terão que cobrar o direito do passe Navigo para comprar os ingressos a um preço reduzido.

Direitos pendentes

Após a emissão e aceitação da sua solicitação, você sempre pode adicionar novos beneficiários: