Como faço para adicionar um beneficiário?

Atualizado em 15 setembro 2025

Sua situação permite que os outros membros da sua família se beneficiem da Solidariedade com Transporte.

  • Os procedimentos são realizados no momento da primeira solicitação, ou depois que você já teve seu direito.
  • Cada beneficiário deve possuir um passe Navigo. Solicite um passe Navigo.
  • Os beneficiários devem constar nos documentos de apoio fornecidos.
  • Você pode somar até 12 detentores de direitos.
  • Verifique as regras de elegibilidade para membros da sua casa.

Na primeira inscrição

Quando você realiza seu procedimento online ou pelo correio

  • Preencha as informações pessoais e o número do cartão Navigo dos beneficiários

Uma vez que seu direito seja validado, você precisará informar seus beneficiários sobre o direito deles.

  • Eles também terão que cobrar o direito do passe Navigo para comprar os ingressos a um preço reduzido.

Direitos pendentes

Após a emissão e aceitação da sua solicitação, você sempre pode adicionar novos beneficiários:

  • Online: faça login no seu espaço no site da Solidarité Transport, depois clique em "Adiciono um membro da minha família" e preencha os formulários.
  • Por telefone: ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.
    Documentos de apoio devem ser enviados pelo correio.