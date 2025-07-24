Por que cobrar seu direito ao passe Navigo?
Essa operação de carregamento do passe é obrigatória.
- Ele permite que você escreva no chip do passe Navigo o direito de viajar gratuitamente ou o direito de aproveitar descontos ao comprar passagens de transporte.
Se não souber:
- Você não poderá comprar passes com desconto no Navigo
- Você não poderá justificar seu desconto se comprar um bilhete magnético por um preço reduzido
- Você não poderá viajar de graça se tiver direito a isso (o passe não vai funcionar com validadores, mesmo que você só use ônibus).