Por que cobrar seu direito ao passe Navigo?

Atualizado em 24 julho 2025

Essa operação de carregamento do passe é obrigatória.

  • Ele permite que você escreva no chip do passe Navigo o direito de viajar gratuitamente ou o direito de aproveitar descontos ao comprar passagens de transporte.

Se não souber:

  • Você não poderá comprar passes com desconto no Navigo
  • Você não poderá justificar seu desconto se comprar um bilhete magnético por um preço reduzido
  • Você não poderá viajar de graça se tiver direito a isso (o passe não vai funcionar com validadores, mesmo que você só use ônibus).

Descubra como colocar o direito no seu passe Navigo.