Como faço para cobrar a direita no passe Navigo?
A partir do momento em que a Agence Solidarité Transport aceita seu pedido, você deve esperar 48 horas antes de poder carregar os direitos no seu passe Navigo. Você também receberá uma carta de confirmação, e-mail ou SMS (dependendo do método de contato que escolheu) informando sobre a duração dos seus direitos de desconto ou seu direito à entrada gratuita.
- No seu celular: do aplicativo Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais;
- Em máquinas de venda automática em estações RATP ou Transilien SNCF;
- Nos guichês de bilheteria, pontos de venda e agências de vendas das companhias aéreas RATP e Transilien SNCF.
Como faço para carregar meu direito no meu celular?
Pré-requisitos: verifique se seu celular permite recarregar o direito de recarregar: Quais celulares permitem recarregar um passe Navigo?
Do aplicativo Île-de-France Mobilités
- No menu "Comprar".
- Clique em "On my Navigo Pass" e então coloque seu passe na parte de trás do celular para ver seu conteúdo.
Nos iPhones, você precisa clicar em "Ler Meu Passe" antes de apresentar o passe no topo do telefone.
- Aceite a operação pendente clicando em "Finalizar".
Como faço para carregar meu serviço nas máquinas de venda automática?
Leve seu passe Navigo, vá a uma máquina de venda automática da RATP ou SNCF (em todas as estações de trem e metrô):
- Coloque o passe no local designado
- Caixas eletrônicos da RATP: Escolha "Recarregar um cartão Navigo" e depois "Entrega do meu pedido"
- Caixas eletrônicos da SNCF na Île de France: Escolha "Atualização de Solidariedade com Transporte"
- Siga as instruções do PLC para completar a carga do direito
Compra de ingressos e passes
Depois que o benefício for carregado, você pode:
- Compre ingressos com desconto por direitos de 50% ou 75% de desconto ;
- Viaje diretamente pelo direito à livre viagem.