A partir do momento em que a Agence Solidarité Transport aceita seu pedido, você deve esperar 48 horas antes de poder carregar os direitos no seu passe Navigo. Você também receberá uma carta de confirmação, e-mail ou SMS (dependendo do método de contato que escolheu) informando sobre a duração dos seus direitos de desconto ou seu direito à entrada gratuita.

No seu celular: do aplicativo Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais;

ou dos varejistas oficiais; Em máquinas de venda automática em estações RATP ou Transilien SNCF;

Nos guichês de bilheteria, pontos de venda e agências de vendas das companhias aéreas RATP e Transilien SNCF.

Como faço para carregar meu direito no meu celular?

Pré-requisitos: verifique se seu celular permite recarregar o direito de recarregar: Quais celulares permitem recarregar um passe Navigo?

Do aplicativo Île-de-France Mobilités

No menu "Comprar".

Clique em "On my Navigo Pass" e então coloque seu passe na parte de trás do celular para ver seu conteúdo.

Nos iPhones, você precisa clicar em "Ler Meu Passe" antes de apresentar o passe no topo do telefone. Aceite a operação pendente clicando em "Finalizar".

Como faço para carregar meu serviço nas máquinas de venda automática?

Leve seu passe Navigo, vá a uma máquina de venda automática da RATP ou SNCF (em todas as estações de trem e metrô):

Coloque o passe no local designado

Caixas eletrônicos da RATP: Escolha "Recarregar um cartão Navigo" e depois "Entrega do meu pedido"

Escolha "Recarregar um cartão Navigo" e depois "Entrega do meu pedido" Caixas eletrônicos da SNCF na Île de France: Escolha "Atualização de Solidariedade com Transporte"

Escolha "Atualização de Solidariedade com Transporte" Siga as instruções do PLC para completar a carga do direito

Compra de ingressos e passes

Depois que o benefício for carregado, você pode: