O passe Navigo é enviado vazio, não contém direito a desconto nem gratuitamente quando você o recebe.

50% de desconto e 75% de desconto de solidariedade

Após carregar seus direitos Solidarity no seu passe Navigo, você pode comprar ingressos ou passes com preços reduzidos:

Sobre a aplicação da Île-de-France Mobilité e a de varejistas parceiros;

Nos balcões ou nos terminais automáticos.

Você pode comprar os seguintes ingressos:

Um passe Navigo Week com desconto de 50% ou 75% que pode ser carregado no passe Navigo;

Um passe mensal Navigo com desconto de 50% ou 75% que pode ser carregado no passe Navigo;

Bilhetes de Metrô-Trem-RER ou Ônibus-Bonde com tarifas reduzidas (50% de desconto). Eles devem ser acompanhados pelo passe carregado com direitos reduzidos para dirigir em boa posição.

Você pode assinar um Navigo Liberté + contrato no passe e obter 50% de desconto graças ao perfil tarifário reduzido.

Grátis

Se você se beneficiar da liberdade de viagem, uma vez cobrado o direito à viagem gratuita, poderá viajar livremente em toda a rede da Île de France.