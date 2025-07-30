Que tipo de passe Navigo eu preciso ter para aproveitar a tarifa da Solidarité Transport?
Somente o passe Navigo, personalizado com seu sobrenome, primeiro nome e foto, permite acessar a Tarifação do Transporte Solidarity.
- Se você já tem um passe Navigo para o seu passe Navigo, não precisa solicitar outro, o seu é adequado para preços da Solidarité Transport.
- O Navigo Découverte, imagine R (para estudantes e universitários), Annual (assinatura anual) ou Easy Passes não permitem cobrar taxas.
Como você sabe qual meio você tem?
- Apenas um passe Navigo por pessoa pode ser emitido. Como faço para solicitar um passe Navigo?