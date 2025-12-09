Como faço para parar de receber alertas de trânsito nas minhas linhas?
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção Meu Espaço.
- Vá para a página Meus Alertas e Notificações.
- Desmarque o recebimento de alertas.
No site da Île-de-France Mobilités
Por favor, note que é necessário estar conectado a uma conta Connect para poder gerenciar seus alertas de trânsito favoritos no site da Île-de-France Mobilités.
- Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção Meu Espaço.
- Faça login na sua conta Connect.
- Clique no botão "Meus Favoritos".
- Clique no sino e depois em "Desinscrição".