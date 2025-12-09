No aplicativo Île-de-France Mobilités

Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.

Vá para a seção Meu Espaço.

Vá para a página Meus Alertas e Notificações.

Desmarque o recebimento de alertas.

No site da Île-de-France Mobilités

Por favor, note que é necessário estar conectado a uma conta Connect para poder gerenciar seus alertas de trânsito favoritos no site da Île-de-France Mobilités.