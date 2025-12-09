Como faço para parar de receber alertas de trânsito nas minhas linhas?

Atualizado em 09 dezembro 2025

No aplicativo Île-de-France Mobilités 

  • Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
  • Vá para a seção Meu Espaço.
  • Vá para a página Meus Alertas e Notificações.
  • Desmarque o recebimento de alertas.

No site da Île-de-France Mobilités 

Por favor, note que é necessário estar conectado a uma conta Connect para poder gerenciar seus alertas de trânsito favoritos no site da Île-de-France Mobilités. 

  • Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
  • Vá para a seção Meu Espaço.
  • Faça login na sua conta Connect.
  • Clique no botão "Meus Favoritos".
  • Clique no sino e depois em "Desinscrição".