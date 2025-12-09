Em uma linha usada regularmente, aconselhamos que você assine os alertas de trânsito para receber informações assim que uma interrupção for notada na linha.

No aplicativo Île-de-France Mobilités

Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.

Vá para a seção de Informações de Trânsito.

Selecione o meio de transporte e a linha e/ou parada.

Toque no sino no canto superior direito da tela.

Acesse os alertas de trânsito da linha diretamente pela página inicial da seção de Informações de Trânsito.

Você pode personalizar os horários e métodos de recepção (e-mails ou notificação)

Alertas de trânsito indo para a seção Meu Espaço > Meus Alertas e Notificações.