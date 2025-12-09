Como posso ser alertado em caso de interrupção?
Em uma linha usada regularmente, aconselhamos que você assine os alertas de trânsito para receber informações assim que uma interrupção for notada na linha.
No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção de Informações de Trânsito.
- Selecione o meio de transporte e a linha e/ou parada.
- Toque no sino no canto superior direito da tela.
- Acesse os alertas de trânsito da linha diretamente pela página inicial da seção de Informações de Trânsito.
Você pode personalizar os horários e métodos de recepção (e-mails ou notificação)
Alertas de trânsito indo para a seção Meu Espaço > Meus Alertas e Notificações.
No site da Île-de-France Mobilités
Por favor, note que é necessário estar logado em uma conta Connect para poder salvar seus alertas de trânsito favoritos no site da Île-de-France Mobilités.
- Acesse o site da Île-de-France Mobilités.
- Vá para a seção de Informações de Trânsito.
- Escolha o meio de transporte e a linha e/ou parada.
- Toque no sino no topo da tela.
Você pode gerenciar seus alertas de trânsito favoritos (personalização de horários, modificação, exclusão) centralmente, indo para a seção Meu Espaço > Meus Favoritos.