Se o bilhete não aparece no seu passe Navigo, provavelmente é devido à falha em carregar o bilhete.

Você pode resolver um problema com o ingresso sendo carregado no seu passe Navigo diretamente pelo aplicativo móvel na seção "Contato-nos" / "Meus ingressos comprados [...]" / "Ingressos carregados no meu passe Navigo" / "Não consigo carregar meu passe Navigo com meu celular".

Se o ingresso não for cobrado, o pagamento associado será automaticamente cancelado e você receberá um e-mail confirmando o cancelamento.