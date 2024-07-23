Se você trocar seu iPhone ou Apple Watch, também pode passar em duas etapas sucessivas para transferir seus bilhetes de transporte para seu novo celular (ou relógio), primeiro fazendo backup do seu cartão Navigo desmaterializado e, em seguida, recuperando seu conteúdo no novo telefone.

1. Para fazer backup dos tickets no seu iPhone, acesse o app Mapas no seu iPhone, selecione seu cartão Navigo desmaterializado, clique no menu de contexto (...) > Dados do cartão> Delete (na parte inferior), o que inicia o salvamento dos tickets.

Quando os ingressos são salvos, eles são excluídos do telefone.

2. Depois, para recuperar os tickets previamente salvos, acesse o aplicativo Maps no seu novo iPhone, selecione o botão (+) > Mapas Anteriores e, em seguida, selecione o backup que deseja recuperar.

No aplicativo móvel, a seção Contato> Os tickets carregados no meu iPhone >Quero recuperar o conteúdo [...] lembra do procedimento a seguir.

Por favor, observe: o pacote Paris 2024 não é reembolsável nem transferível.

O Apple Startup Assistant, que é iniciado quando seu novo iPhone é colocado perto do seu iPhone antigo, também aciona automaticamente o backup e a transferência do(s) seu(s) cartão(ões) Navigo(s) desmaterializado(s).