Comprei e paguei uma passagem, mas ela não aparece no meu celular/smartwatch

Atualizado em 23 agosto 2024

Se seu ingresso não aparecer no seu celular ou smartwatch após a compra, pode ser devido a uma falha ao carregar o bilhete.

Aqui está o que acontece neste caso:

1. Cancelamento automático:

  • Se o ticket não for carregado, o pagamento é cancelado automaticamente.
  • Você receberá um e-mail confirmando esse cancelamento.

2. Nenhum e-mail recebido?

  • Se você não recebeu um e-mail confirmando o cancelamento, pode obter ajuda na seção Compra > Contatos Conosco