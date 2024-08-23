Se seu ingresso não aparecer no seu celular ou smartwatch após a compra, pode ser devido a uma falha ao carregar o bilhete.

Aqui está o que acontece neste caso:

1. Cancelamento automático:

Se o ticket não for carregado, o pagamento é cancelado automaticamente.

Você receberá um e-mail confirmando esse cancelamento.

2. Nenhum e-mail recebido?