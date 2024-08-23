Comprei e paguei uma passagem, mas ela não aparece no meu celular/smartwatch
Se seu ingresso não aparecer no seu celular ou smartwatch após a compra, pode ser devido a uma falha ao carregar o bilhete.
Aqui está o que acontece neste caso:
1. Cancelamento automático:
- Se o ticket não for carregado, o pagamento é cancelado automaticamente.
- Você receberá um e-mail confirmando esse cancelamento.
2. Nenhum e-mail recebido?
- Se você não recebeu um e-mail confirmando o cancelamento, pode obter ajuda na seção Compra > Contatos Conosco