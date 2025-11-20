Para evitar um erro durante a compra, certifique-se de ter bom acesso à rede durante toda a compra e que não cometeu erro ao inserir as informações solicitadas (número do cartão de crédito).

Se o ticket não for carregado, independentemente do motivo da falha, o pagamento associado será automaticamente cancelado e você receberá um e-mail confirmando o cancelamento.

Verifique sua caixa de correio para ver se recebeu comprovante de compra ou comprovante de cancelamento.

Se necessário, entre em contato com o atendimento ao cliente pela seção "Meu Espaço" do aplicativo, na seção "Contato".

Para estar em condições de viajar, você deve ter um ingresso em um passe Navigo ou um bilhete magnético na máquina ou na bilheteria.