No aplicativo Île-de-France Mobilités, esse número é exibido na parte inferior da tela de acesso ao atendimento ao cliente, no menu Meu Espaço> Entre em contato conosco.

Na Samsung Wallet, selecione Navigo Région Île-de-France para visualizar os tickets carregados no seu celular e o número de suporte na parte inferior da tela.

No app Apple Maps, selecione o cartão Navigo desmaterializado. Seu número de suporte é o ID do Serviço acessível pelo menu de contexto (...) > Número do Cartão