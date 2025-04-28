É possível cancelar seu passe anual Navigo:

via Internet a partir do seu espaço pessoal ;

na apresentação do passe anual Navigo nos escritórios de vendas das operadoras, em certos contadores da RATP ou nos balcões de serviços Navigo SNCF;

por carta registrada com acuse de recibo endereçada à Agência Navigo Annuelle.

Anuário da Agência Navigo

TSA 16606

95905 Cergy-Pontoise Cedex 09

Mantenha seu passe anual Navigo: ele permite recarregar os passes do Dia, Semana, Mês, Fim de Semana da Juventude, Fête de la Musique e Antipoluição. Você também pode usá-lo se quiser adquirir um passe anual Navigo ou assinar um passe anual de preços idosos Navigo.