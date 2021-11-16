Fui cobrado apesar da suspensão da minha assinatura, isso é normal?
Os débitos diretos visíveis na sua conta bancária por volta do dia 5 do mês são iniciados no meio do mês anterior. Em caso de suspensão na segunda metade do mês, essa dedução será feita.
Esse valor será automaticamente reembolsado para você:
- por transferência bancária, se o pagamento foi feito por débito direto,
- por carta de cheque se o pacote foi pago em dinheiro ou,
- por reembolso no seu cartão de crédito se você já fez um pagamento por cartão de crédito nos Serviços Online nos últimos 11 meses por um valor maior ou igual ao valor do reembolso.