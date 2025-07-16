Vá para a aba "Comprar" do aplicativo Île-de-France Mobilités ; Escolha:

- a opção "no meu passe Navigo" se você quiser comprar seus ingressos e depois carregá-los no seu passe Navigo;

- a opção "no meu celular" (verifique a compatibilidade do seu telefone) se você quiser armazenar seus bilhetes de transporte no celular e validar com ele. Selecione seu bilhete e, se necessário, a data, as zonas, o valor.

Por favor, note:

Você deve ter um cartão de crédito para o pagamento e inserir um endereço de e-mail para o qual o comprovante de compra será enviado para você. Este endereço é pré-preenchido se você estiver logado no Navigo Connect. Se você tiver Samsung Pay ou Apple Pay, pode usar esse método de pagamento.