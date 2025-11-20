O bilhete de embarque por SMS é vendido exclusivamente individualmente. Para comprar, tudo o que você precisa fazer é enviar por SMS:

para linhas atendidas pela RATP, a palavra-chave "BUS" ao lado do número da linha de ônibus a ser tomada no número curto 93100 (exemplo: BUS63, BUS24, etc.). O número da linha é exibido no ônibus;

para linhas da rede OPTILE, o código com o número curto 93100. Esse código é exibido no ponto de ônibus ou dentro do veículo. Você também pode clicar aqui para ver a lista de códigos.

Para mais informações, você pode consultar esta página.

Também é possível, apenas em certas linhas de ônibus, pagar por cartão de crédito.