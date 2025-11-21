Quando você quer carregar vários bilhetes na sua transportadora, é possível que o bilhete ou pacote que você deseja carregar não consiga coexistir com um bilhete ou pacote já presente na sua transportadora.

Alguns ingressos não são compatíveis entre si e não podem ser comprados no mesmo cartão, então você terá que comprar esse ingresso em outro meio.

A página de coabitação dos seus bilhetes de transporte: as instruções de uso guiam você passo a passo para evitar armadilhas e viajar com tranquilidade.