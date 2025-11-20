Quais são as conexões autorizadas com os novos bilhetes Metro-Train-RER e Bus-tram?
Bilhete Metro-trem-RER
Permite transferências entre metrô, trem e RER em até 2 horas entre a primeira validação e a conexão.
Bilhete de Ônibus-Bonde
Permite conexões entre ônibus e bondes , incluindo ônibus Noctiliens, bondes a cabo e expressos, em até 1h30 na rede de superfície.
Mais informações : Confira as regras para fazer suas conexões.
Apenas o serviço Navigo Liberté + permite conexões entre Metrô/Trem/RER e ônibus/bonde.