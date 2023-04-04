Caso nº 1: Tenho um passe Navigo carregado com um contrato de transporte

A transmissão de informações sobre você para a Île-de-France mobilités deve permitir que ela continue o desempenho adequado de seus contratos de transporte.

Caso nº 2: Tenho um passe Navigo, mas ele não está carregado com passe ou contrato

Mesmo que você não tenha recarregado seu passe Navigo (válido por 10 anos) por um tempo, ele continua válido (veja a seção: Tenho um passe Navigo que não uso mais, por que me preocupo com essa transferência?). Seus dados pessoais relacionados ao passe Navigo devem, portanto, ser transferidos para a Île-de-France mobilités.

Os termos e condições gerais de venda e uso dos seus passes Navigo e Imagine'R serão modificados.

Dados associados a um passe inativo (ou seja, um que não foi usado para comprar um plano por mais de 5 anos) serão gradualmente excluídos. Como resultado, não será mais possível segurar serviços pós-venda que exijam os dados associados ao passe (perdas, reembolsos e roubo, em particular).

No entanto, esses dados serão mantidos caso você faça uma compra de pacote entre agora e 1º de outubro de 2023.